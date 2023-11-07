الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يحيى الفخراني رجل خمسيني يبحث عن السعادة في "عتبات البهجة"

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني

بدأ الفنان يحيى الفخراني تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد "عتبات البهجة والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024. 

و جمعت جلسة ثلاثية امس بين كلا من النجم يحيى الفخراني والمؤلف مدحت العدل والمخرج مجدي ابو عميرة تم خلالها ترشيح أكثر من اسم للمشاركة في بطولة العمل حيث من المقرر الإعلان عن قائمة النجوم المشاركين في البطولة خلال الأيام المقبلة استعدادا لبدء التصوير. 

مسلسلات رمضان 2024

وعلمت الدستور انه تم ترشيح 3 أسماء من نجمات الفن للقيام بدور البطولة النسائية أمام النجم يحيى الفخراني. 

وقال مصدر من داخل الشركة المنتجة للمسلسل في تصريح للدستور إن هناك اتجاه لعرض العمل في النصف الثاني من شهر رمضان. 

ويجسد الفنان يحيى الفخراني خلال أحداث العمل دور رجل في نهاية الخمسينات يبحث عن البهجة ويقابل صديق له في رحلته التي يخوضها والمليئة بالمفاجآت. 

ويواصل السيناريست مدحت العدل كتابة حلقات المسلسل المنتظر انطلاق تصويره شهر ديسمبر المقبل. 

و تجري الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد عتبات البهجة للنجم يحيى الفخراني مفاوضات مع عدد من النجوم للتوقيع على بطولة المسلسل بالتزامن مع كتابته حيث يواصل الكاتب والسيناريست مدحت العدل كتابة الحلقات الأولى من العمل لتسليمها للشركة المنتجة. 

عتبات البهجة

و مسلسل عتبات البهجة للنجم يحيى الفخراني مكون من 15 حلقة وهي أولى تجارب الفخراني في الدراما القصيرة، و من المقرر تحديد موعد نهائي للتصوير خلال أيام. 

وريعود  النجم يحيى الفخراني الي السباق الرمضاني من جديد بعد فترة غياب طويلة  دام لعامين بعد آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021،

و المسلسل الجديد للفنان الكبير يحمل اسم “عتبات البهجة”، وهو مأخوذ من رواية  للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل. 

 

يحيي الفخرانى النجم يحيى الفخراني عتبات البهجة يحيى الفخراني مسلسل عتبات البهجة مسلسلات رمضان 2024

مواد متعلقة

عتبات البهجة والحشاشين.. خريطة مسلسلات رمضان 2024 

يحيى الفخراني يخوض السباق الرمضاني بمسلسل "عتبات البهجة"

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل بشأن مخالفات في قواعد تسكين المدينة الجامعية بسوهاج

بيراميدز يكشف لـ"الدستور" آخر كواليس انتقال نجمي الفريق إلى الأهلي

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

الذهب يتراجع عالميًا لأدنى مستوى في أسبوعين

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

وزير الاتصالات يفتتح مدرسة WE التطبيقية في طوخ بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى