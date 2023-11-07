يحيى الفخراني رجل خمسيني يبحث عن السعادة في "عتبات البهجة"

بدأ الفنان يحيى الفخراني تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد "عتبات البهجة والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024.

و جمعت جلسة ثلاثية امس بين كلا من النجم يحيى الفخراني والمؤلف مدحت العدل والمخرج مجدي ابو عميرة تم خلالها ترشيح أكثر من اسم للمشاركة في بطولة العمل حيث من المقرر الإعلان عن قائمة النجوم المشاركين في البطولة خلال الأيام المقبلة استعدادا لبدء التصوير.

مسلسلات رمضان 2024

وعلمت الدستور انه تم ترشيح 3 أسماء من نجمات الفن للقيام بدور البطولة النسائية أمام النجم يحيى الفخراني.

وقال مصدر من داخل الشركة المنتجة للمسلسل في تصريح للدستور إن هناك اتجاه لعرض العمل في النصف الثاني من شهر رمضان.

ويجسد الفنان يحيى الفخراني خلال أحداث العمل دور رجل في نهاية الخمسينات يبحث عن البهجة ويقابل صديق له في رحلته التي يخوضها والمليئة بالمفاجآت.

ويواصل السيناريست مدحت العدل كتابة حلقات المسلسل المنتظر انطلاق تصويره شهر ديسمبر المقبل.

و تجري الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد عتبات البهجة للنجم يحيى الفخراني مفاوضات مع عدد من النجوم للتوقيع على بطولة المسلسل بالتزامن مع كتابته حيث يواصل الكاتب والسيناريست مدحت العدل كتابة الحلقات الأولى من العمل لتسليمها للشركة المنتجة.

عتبات البهجة

و مسلسل عتبات البهجة للنجم يحيى الفخراني مكون من 15 حلقة وهي أولى تجارب الفخراني في الدراما القصيرة، و من المقرر تحديد موعد نهائي للتصوير خلال أيام.

وريعود النجم يحيى الفخراني الي السباق الرمضاني من جديد بعد فترة غياب طويلة دام لعامين بعد آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021،

و المسلسل الجديد للفنان الكبير يحمل اسم “عتبات البهجة”، وهو مأخوذ من رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.