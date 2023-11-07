متطوعة: جهود التحالف الوطنى ظهرت بصورة مشرفة.. ولن نترك غزة حتى يُرفع الحصار

أكدت أسماء علي، متطوعة، أن جهود التحالف الوطني المصري تظهر بصورة مشرفة أمام العالم، وأن علينا نحن العرب أن لا نترك بعضنا في وقت الأزمات حتى يتم رفع الحصار عن إخواننا.

وأوضحت أن الموقف المصري من رفض التهجير لإخواننا الفلسطينيين والحفاظ على الأمن القومي المصري هو السبب الأكبر في المجهود المضاعف، لإيصال أكبر عدد من الشاحنات الإغاثية لهم، لإنقاذهم من حصار التجويع الذي يحرمهم من كل مقومات الحياة.

وأضافت: "فرحتنا تكتمل عندما علمنا أن المساعدات وصلت لإخواننا في قطاع غزة، وشعرنا بأننا بالفعل أتممنا دورنا، وعلينا أن نواصل الجهود لتجهيز المزيد من المساعدات الإغاثية التي تزيدهم صلابة في مواجهة الحرب القاسية".

واختتمت: "الشعب الفلسطيني يعرف جيدًا موقف الشعب المصري من القضية الفلسطينية ومدى مساندته والوقوف بجانبه، وهو أول من أيّد رفض مصر التهجير حفاظًا واستمرارًا للقضية الفلسطينية، وأيضًا حفاظًا على الأمن القومي المصري".