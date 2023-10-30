مواطنة: الرئيس السيسي أحبط مخطط التهجير وجر البلاد لحرب إقليمية

عبرت المواطنة ماجدة عمارة، عن ثقتها في قدرة الدولة المصرية على مواجهة الاستفزازات الخارحية ومحاولات جر البلاد إلى صراع إقليمي.

وأشادت “عمارة” بموقف الرئيس السيسي الحاسم الرافض لمخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.

وأشارت إلى ان مصر طوال تاريخها بلد مضيافة الشعوب العربية، ولكن في الموقف الفلسطيني فان التهجير يعني نسيان القضية الفلسطينية واحتلال سيناء.

وتابعت منتقدًة الموقف الدولي، تجاه الاعتداءات الإسرائيلية وجرائم الحرب التي ترتكب للأسبوع الرابع في حق المدنيين بقطاع غزة والتي أدت إلى خسارة ما يقرب من 10 الاف شهيد وآلاف المصابين.