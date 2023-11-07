محافظ السويس يشهد بيانًا عن مواجهة عناصر إرهابية لشركة أنابيب البترول

شهد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، ختام التدريب العملي المشترك (صقر ١١٦) لمجابهة الأزمات والكوارث، المقام بشركة أنابيب البترول، بحضور نائبه الدكتور عبدالله رمضان، وخالد سعداوي السكرتير العام.

يأتي تنفيذ المشروع في إطار اهتمام القوات المسلحة بتدريب الأجهزة التنفيذية للمحافظة لمجابهة الكوارث والأزمات، مع الاستمرار في تأمين الأهداف الحيوية بالتعاون مع عناصر القوات المسلحة والعناصر الأمنية بنطاق المحافظة.

ونفذت محافظة السويس على مدار ثلاثة أيام تدريبًا عمليًا للأجهزة التنفيذية لمجابهة الكوارث والأزمات بالتعاون بين وزارة الداخلية وقيادة قوات الدفاع الشعبي، والتي تتمثل في إجراءات رفع درجة الاستعداد وإعداد الخطط والسيناريوهات الخاصة بذلك، والتفتيش الفني من قبل القوات المسلحة على كل المعدات والوسائل المستخدمة في مجابهة الكوارث والأزمات في صورة اصطفاف، للوقوف على الجاهزية القصوى لهذه المعدات.

محاكاة لمواجهة هجوم إرهابي على شركة أنابيب البترول بالسويس

وبدأ العرض بشرح تقديمي لمبنى شركة أنابيب البترول، ثم بيان لمساعد المستشار العسكري بالمحافظة أوضح خلاله خطة السيطرة على الهدف، وكيفية تأمينه واستعراض القوات المكلفة بالتأمين ووظيفتها وشرح لأهمية التدريبات العملية لمواجهة الأزمات، ثم بدء التنفيذ الفعلي لسيناريو محاكاة لمواجهة هجوم إرهابي على الشركة بمشاركة قوات الحراسات المشددة المكلفة بتأمين وحماية الأهداف الحيوية بالمحافظة.

وشهد المحافظ قيام رجال الشرطة بتأمين الشركة من أحد العدائيات، وتسلل مجموعة من الإرهابيين بهدف تفجير غرفة العمليات ومركز التحكم الرئيسي بالشركة، وتمت السيطرة على الموقف من قبل قوات الأمن والحراسات المشددة، بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية وقسم المفرقعات ومرفق الإسعاف الطبي.

وقدم محافظ السويس الشكر للمنطقة الجغرافية وقطاع البترول، وخاصة بمحافظة السويس، والشكر لمديرية أمن السويس بجميع عناصرها على المجهود الوافر والمشرف.

كما أثنى المحافظ على دور قيادات قوات الدفاع الشعبي والعسكري وحسن الأداء والتنسيق فى الأعمال وكفاءة التدريب التي وصل إليها المشاركون في الدفاع عن الهدف الحيوي في أقل وقت بدون خسائر، مؤكدًا أهمية التدريب العملي المشترك بصفة مستمرة في صقل مهارات وخبرات قوات التأمين من ضباط وأفراد، فضلًا عن تدريب مديري الأمن الصناعي بالشركات والأجهزة التنفيذية والأمنية على رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها، وكيفية التنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة الأزمات والكوارث، والتدريب العملي على اتخاذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية.

وأكد المحافظ أن السويس لها أهمية قصوى لما تحتويه من أهداف حيوية من خلال الشركات والمناطق الصناعي والاقتصادية والموانئ.

وأشاد صقر بمستوى السيناريو والبيان العملي وكفاءة القوات وتدريبهم المتميز، مبديًا إعجابه بتكاتف كل الجهات المشاركة في التدريب العملي وسرعة استجابتها للاستغاثة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من البيان وتلافي أي ملاحظات طرأت، ويتم تداركها عند الأزمات الفعلية.