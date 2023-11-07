الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"وقف حالي وخطف زبايني".. خلاف الرزق ينتهي بقتيل في شوارع دار السلام

جثة
جثة

«مش هتبيع قدام محلي وتوقف حالي».. جريمة جديدة بطلها خلافات حول البيع أو خطف الزبون وهذا ما حدث بين صاحب محل وبائع متجول عندما تشاجرا بسبب خلافات حول البيع وانتهى الأمر بجثة في الشارع بدار السلام.

تفاصيل الحادث 

تعود تفاصيل القضية عندما توقف بائع متجول ونصب فرشه أمام محل في منطقة دار السلام واعتاد هكذا الوقوف يوميًا وبسبب تجمع الزبائن حوله مما حجب الرؤية على المحل جعل الآخر يطلب منه يوميًا الوقوف بعيدًا.

ولكن لم يستجيب البائع لمطلبه ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استجاب لرغبته في التشاجر عقب المشادة الكلامية ونشبت بينهما مشاجرة عنيفة تبادلا فيها الاثنين السباب وتهجم صاحب المحل على البائع بسلاح أبيض ووجه له طعنات نافذة بالجسم.

مناظرة جثة المتهم 

وجاء في مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه شاب في العقد الثالث من العمر مصاب بطعنات نافذة بالجسم مما تسبب في نزيف دموي غزير تسبب في الوافاة في الحال.

اعترافات المتهم

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة موضحًا ان المتهم يمنع رزقه ويحجب محله عن نظر الزبائن وطلب منه عدة مرات أن يبتعد بفرشته عن المحل وكان يرفض وفي أخر مرة تطاول عليه وهدده فما كان منه إلا أن وجه له طعنات نافذة.

قرارات النيابة العامة

وعلى آثر ذلك قررت النيابة حبس صاحب محل متورط في قتل بائع متجول بسبب خلافات بينهما في منطقة دار السلام، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قررت النيابة تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول ملابسات الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل الحادث دار السلام بائع متجول صاحب محل

مواد متعلقة

قرار جديد من المحكمة بشأن قاتل بائع متجول في دار السلام

صاحب محل مزق جسده.. تشريح جثة بائع متجول في دار السلام

المتهم بقتل شقيقه الأكبر يجرى معاينة تصويرية فى دار السلام

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل بشأن مخالفات في قواعد تسكين المدينة الجامعية بسوهاج

بيراميدز يكشف لـ"الدستور" آخر كواليس انتقال نجمي الفريق إلى الأهلي

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

الذهب يتراجع عالميًا لأدنى مستوى في أسبوعين

وزير الاتصالات يفتتح مدرسة WE التطبيقية في طوخ بالقليوبية

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى