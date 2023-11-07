"القاهرة الإخبارية" تعرض اللقطات الأولى لتحرك بري إسرائيلي في شمال غزة (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، لقطات ترصد تحرك بري إسرائيلي في منطقة شمال قطاع غزة.

معدات عسكرية إسرائيلية تتحرك مطلقة أعمدة كثيفة من الدخان

رصدت القناة، معدات عسكرية إسرائيلية تتحرك مطلقة أعمدة كثيفة من الدخان الأبيض فيما يبدو وكأنه انتشار مختلف في العملية البرية التي تشنها القوات الإسرائيلية منذ عدة أيام في قطاع غزة.

وتأتي اللقطات التي عرضتها القناة من منطقة في شمال قطاع غزة على الحدود الفاصلة بين القطاع وإسرائيل.