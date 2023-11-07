الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض اللقطات الأولى لتحرك بري إسرائيلي في شمال غزة (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، لقطات ترصد تحرك بري إسرائيلي في منطقة شمال قطاع غزة.

معدات عسكرية إسرائيلية تتحرك مطلقة أعمدة كثيفة من الدخان

رصدت القناة، معدات عسكرية إسرائيلية تتحرك مطلقة أعمدة كثيفة من الدخان الأبيض فيما يبدو وكأنه انتشار مختلف في العملية البرية التي تشنها القوات الإسرائيلية منذ عدة أيام في قطاع غزة.

وتأتي اللقطات التي عرضتها القناة من منطقة في شمال قطاع غزة على الحدود الفاصلة بين القطاع وإسرائيل.

تحرك بري إسرائيلي شمال غزة غزة تحرك بري اللقطات الأولى لتحرك بري إسرائيلي

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