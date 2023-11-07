محافظ أسيوط: تعظيم الإيرادات وزيادة معدلات تحصيل مستحقات الدولة وترشيد الإنفاق

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتعظيم الايرادات وزيادة معدلات تحصيل مستحقات الدولة وترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

وأوضح اللواء عصام سعد إلى ضرورة الالتزام بالاجراءات القانونية في خطوات طرح المزادات والإعلان عنها بالشكل المناسب لحث المواطنين والمهتمين على المشاركة في المزادات وفقًا للقانون مع تحصيل الايرادات ومعدلات التحصيل دون تقاعس أو تهاون لتحقيق أقصى استفادة منها بالتنسيق مع مسئولي المشتريات بديوان عام المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء.

ترشيد الإنفاق في كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام

وشدد محافظ أسيوط على ترشيد الانفاق في كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام والمساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتلبي احتياجاتهم.

جاء ذلك خلال لقاءه مع ولاء صلاح مدير إدارة وحدة الايرادات بالمحافظة.

وتناول اللقاء ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من أعمال وايرادات تم تحصيلها وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة فضلًا عن الاجراءات التي تم اتخاذها من طرح وترسية ومزادات لبعض الأماكن المملوكة للمحافظة لتأجيرها والاستفادة منها والاستغلال الأمثل لها بالإضافة إلى مناقشة الحلول المطروحة لبعض المعوقات أمام زيادة الايرادات ومعدلات التحصيل.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ سبل تعظيم إيرادات المشروع والاستفادة من كافة الامكانات والموارد المتاحة بالمشروعات التابعة للمحافظة لتحقيق أقصى استفادة بكافة الطرق الممكنة لافتًا إلى ضرورة تعاون وتكاتف جميع الأجهزة في الدولة والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بالقطاعات المختلفة والعمل للنهوض بالاقتصاد المصري واسترداد أموال الدولة مشددًا على تعظيم الايرادات وزيادة معدلات التحصيل لمستحقات الدولة على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.