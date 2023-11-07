الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فريق جامعة أسيوط ASME assuit يتنافس عالميًا في مسابقة تحدي الروبوتات

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة بالمسابقة

وجّه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ خالص التهنئة لفريق طلاب (ASME assuit)؛ لتمثيله المشرف للجامعة، وحصوله علي اثنين من المراكز المتقدمة؛ في ختام مسابقة تحدي الروبوتات مصر 2023  RC Robot" Challenge Egypt 2023" ، والتي استضافتها المدينة الشبابية الرياضية بالقاهرة.

المنشاوي يشيد بأداء الفريق الفائز وتمثيله المشرف للجامعة

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن مشاركة فريق (ASME assuit)؛ جاءت في إطار أنشطة إدارة النشاط العلمي، بالإدارة العامة لرعاية الشباب؛ تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والمهندس وليد زيدان مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي.

وشهدت فعاليات المسابقة؛ مشاركة نحو (1200) متسابق؛ من مختلف أنحاء الجمهورية، وأسفرت عن فوز الفريق الممثل لجامعة أسيوط (ASME assuit)؛ بالمركز الأول في مسابقة "Puck Collect" ، والمركز الثاني فى مسابقة "Somu Mega " ، على مستوى الجامعات المصرية، والتأهل إلى المسابقتين الدوليتين بدولتيّ؛ الصين، ورومانيا.

وفي هذا الصدد،أكد الدكتور المنشاوي، حرص إدارة الجامعة على دعم، ورعاية كافة الأنشطة الطلابية، والمشاركة فى مختلف المحافل، والمسابقات على مستوى الجامعات المصرية والعالمية، وهو ما يأتي؛ بثماره فى حصول طلاب الجامعة؛ على الكثير من المراكز الأولى المتقدمة في مشاركاتها المتنوعة في كافة المجالات.

جدير بالذكر، أن مسابقة "تحدي الروبوتات مصر 2023"؛ تمثل أكبر تجمع علمي متخصص؛ في مجال الروبوت، والبرمجة، والبحث العلمي في مصر، وتأتي؛ انطلاقًا من اهتمام الدولة المصرية بالشباب، وتعزيز المهارات العلمية لديهم؛ للمنافسة في علم الروبوتات، وكذلك البحث العلمي، وتوفير كافة الإمكانيات، والقدرات؛ لتشجيع المبدعين في مجال الروبوتات، والتكنولوجيا الحديثة، خاصةً أنه يعد أحد أهم العلوم الحديثة في العصر الحالي.

جانب من المشاركة بالمسابقة
جانب من المشاركة بالمسابقة
جانب من المشاركة بالمسابقة
جانب من المشاركة بالمسابقة
جانب من المشاركة بالمسابقة
جانب من المشاركة بالمسابقة
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط طلاب ASME assuit مسابقة تحدي الروبوتات مصر المدينة الشبابية الرياضية بالقاهرة إدارة النشاط العلمي الإدارة العامة لرعاية الشباب

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