الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند|4 طائرات مساعدات من الإمارات والكويت تصل العريش تمهيدًا لنقلها لغزة

ارشيفية
ارشيفية

تعددت الأخبار التي تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، خلال الساعات الماضية ما بين سياسية، ورياضية، وعالمية وفي التقرير التالي،  وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

4 طائرات مساعدات من الإمارات والكويت تصل العريش تمهيدًا لنقلها إلى غزة

أفاد مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عوض الغنام، بأنه تم وصول 4 طائرات مساعدات من الإمارات الكويت إلى مطار العريش، تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة.

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"القاهرة الإخبارية": وصول الغواصة "USS Florida" إلى منطقة الخليج

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وكالة "بلومبيرج"، بوصول الغواصة الهجومية "USS Florida" التي تعمل بالطاقة النووية إلى منطقة الخليج.

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"الصحة العالمية": أكثر من 160 عاملًا بمجال الرعاية الصحية قتلوا فى غزة

صرّحت منظمة الصحة العالمية بأن هناك أكثر من 160 عاملا بمجال الرعاية الصحية قتلوا في أثناء تأديتهم الخدمة بقطاع غزة، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

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البرلمان العربي يتهم المجتمع الدولي بـ"الازدواجية" ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

اتهم رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، الثلاثاء، المجتمع الدولي بـ"الازدواجية في التعامل مع القضايا العربية".

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أسباب استبعاد متقدمين بمسابقة 30 ألف معلم

يستعد الخريجون للتقديم في المسابقة الجديدة أمام 30 ألف معلم ومعلمه، رسميًا مطلع عام 2024، وترصد "الدستور" في التقرير التالي أهم الأسباب التي تم استبعاد عدد كبير من المتقدمين من خوض المسابقتين الأولى التي تم الإعلان عنها في شهر يونيو 2022، والثانية التي تم الإعلان عنها في شهر يناير 2023.

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الجامعات تستعد لانتخابات اتحاد الطلاب للعام الدراسي 2023-2024

بعد انفلات اللاعبين.. "بيبو" يهدد بمضاعفة عقوبات اللاعبين فى الأهلى

عقد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين على هامش التدريبات قبل الدخول لمعسكر مغلق استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الثانية لعمر مسابقة الدوري الممتاز.

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أكاذيب بني إسرائيل 3..القصة الكاملة لادعاء بني صهيون أنهم بناة الأهرامات بالسخرة

يواصل “الدستور” نشر حلقات سلسلة أكاذيب بني إسرائيل، ويتحدث خلالها الدكتور شريف شعبان الخبير الأثري والذي أصدر أكثر من كتاب عن اليهود.

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التريند لو فاتك التريند غزة العريش الإمارات قطاع غزة

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