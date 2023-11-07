البرلمان العربي يتهم المجتمع الدولي بـ"الازدواجية" ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

اتهم رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، الثلاثاء، المجتمع الدولي بـ"الازدواجية في التعامل مع القضايا العربية".

وطالب العسومي في السياق، "بالوقف الفوري لأعمال القتل والهدم والتهجير في غزة، و سرعة إدخال المساعدات للقطاع".

وكان البرلمان العربي، قد أعلن الأحد الماضي، عن "إطلاق حراك لتوثيق جرائم الإبادة، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتقديمها إلى الجهات الدولية".

وذكر العسومي، في بيان له، أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان العربي ومجلس النواب المصري، لتوثيق جرائم الاحتلال والتحرك باسم الشعب العربي على كل المستويات الإقليمية والدولية لتقديم التقارير التوثيقية والأدلة على الجرائم غير الإنسانية، والشروع في تقديمها للجهات المختصة، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، بهدف محاسبة مرتكبيها".

مواجهة وحشية الاحتلال برؤية برلمانية عربية موحدة

وأشار إلى أن "التعامل سيكون من خلال رؤية برلمانية عربية موحدة لمواجهة الاعتداءات الوحشية على المدنيين، والهجمات على المستشفيات والمدارس، والقصف المستمر الذي خلف آلاف الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال"، معربًا عن استغرابه من الصمت الدولي، وغياب الضمير الإنساني العالمي، بحسب قوله.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح أمس لشبكة "أيه بي سي" الإخبارية، بأن سيفكر في "وقف تكتيكي صغير" لمدة ساعة في القتال للسماح بدخول المساعدات أو خروج الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة، ورفض مرة أخرى الدعوات إلى وقف إطلاق النار.

كما صرح بأن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة على غزة إلى أجل غير مسمى بعد انتهاء حربها ضد حماس، قائلًا إن بلاده ستتحمل "المسؤولية الأمنية الشاملة" للقطاع.

وتعتبر تصريحات نتنياهو هذه أوضح إشارة حتى الآن إلى أن إسرائيل تخطط للحفاظ على قبضتها المشددة على الأراضي التي يسكنها 2.3 مليون فلسطيني.