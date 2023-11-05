البرلمان العربى يتحرك لمحاكمة إسرائيل دوليًا بسبب جرائمها فى غزة

أعلنت النائبة شادية خضير، عضو البرلمان العربي، عن تنسيق برلماني عربي موحد لتوثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وتوجيهها للمحكمة الجنائية الدولية، مطالبة بمحاكمة إسرائيل على خلفية تصريحات وزيرها بشأن ضرب غزة بالقنبلة النووية.

وقالت خضير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة "CBC"، إن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، التقى رئيس وبعض نواب البرلمان العربي، وأكد أن مجلس النواب المصري وظف كل إمكانياته لدعم القضية الفلسطينية.

وأضافت أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري ترصد التحركات البرلمانية العربية بالتنسيق مع لجنة دائمة بالبرلمان العربي، مشيرة إلى أنه سيعقد مؤتمر يومي 18 و19 نوفمبر الجاري بالبرلمان العربي لجمع كل الدول العربية؛ لممارسة ضغط دولي لمحاكمة الكيان الصهيوني، ودعم مصر في إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.