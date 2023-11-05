الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البرلمان العربى يتحرك لمحاكمة إسرائيل دوليًا بسبب جرائمها فى غزة

شادية خضير
شادية خضير

أعلنت النائبة شادية خضير، عضو البرلمان العربي، عن تنسيق برلماني عربي موحد لتوثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وتوجيهها للمحكمة الجنائية الدولية، مطالبة بمحاكمة إسرائيل على خلفية تصريحات وزيرها بشأن ضرب غزة بالقنبلة النووية.

وقالت خضير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة "CBC"، إن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، التقى رئيس وبعض نواب البرلمان العربي، وأكد أن مجلس النواب المصري وظف كل إمكانياته لدعم القضية الفلسطينية.

وأضافت أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري ترصد التحركات البرلمانية العربية بالتنسيق مع لجنة دائمة بالبرلمان العربي، مشيرة إلى أنه سيعقد مؤتمر يومي 18 و19 نوفمبر الجاري بالبرلمان العربي لجمع كل الدول العربية؛ لممارسة ضغط دولي لمحاكمة الكيان الصهيوني، ودعم مصر في إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

ضرب غزة لقنبلة النووية الإحتلال الإسرائيلي محاكمة إسرائيل البرلمان العربي مجلس النواب المصري دعم القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

الزمالك يستقر على إقالة أوسوريو: مَن يقود الفريق أمام بيراميدز؟

حدث غريب في الكعبة.. جن داخل الحرم المكي (فيديوجراف)

عمرو موسى يدعو لإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تصريح إسرائيل النووى"

أنقذوا أطفال غزة.. الشعوب الأوروبية تنتفض ضد حكوماتها اعتراضًا على دعمها المجازر الصهيونية

نجاة 4 مواطنين من الموت المحقق على الطريق السياحى بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض!

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين لدى حماس