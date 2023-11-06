الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"العسومي " يشارك في أعمال الاجتماع الـ ١٧ لرؤساء برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي بقطر

عادل بن عبدالرحمن
عادل بن عبدالرحمن العسومي

يشارك عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، في أعمال الاجتماع الـ١٧ لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة قطر الذي يعقد بمشاركة رؤساء وأعضاء المجالس الخليجية.

تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل

وأكد "العسومي" أهمية هذا الاجتماع والذي يأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد تمر بها المنطقة،  وكذلك بحث سبل تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل بين المجالس التشريعية الخليجية في كافة المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية.

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وأشاد العسومي بجهود البرلمانات الخليجية ودورهم في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية.

  

إدانة تصريحات الياهو


وأدان البرلمان العربي تصريحات وزير التراث بسلطة الاحتلال بشأن إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة، مؤكدًا أنها تصريحات همجية تؤكد الطبيعة الإجرامية والعنصرية لسلطة الاحتلال، واستمرار تحديها السافر لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وشدَّد البرلمان العربي على أن قوة الاحتلال الغاشمة ما كان يمكن لها أن تتمادى في هذا الإجرام وتهدد باستخدام هذه النوعية من أسلحة الدمار الشامل لولا حالة الصمت المُخزي التي تزال تسيطر على المجتمع الدولي رغم حرب الإبادة الجماعية والعنصرية التي تشنَّها قوة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

واستغرب البرلمان العربي مسارعة بعض المسئولين في سلطة الاحتلال إلى محاولة التنصل من تلك التصريحات، رغم أن آثار العدوان الغاشم الذي تقوم به ضد قطاع غزة لا تقل دمارًا عن آثار استخدام قنبلة ذرية، فضلًا عن استخدام قوات الاحتلال أسلحة محرمة دوليًا على مرأى العالم أجمع.

وأضاف البرلمان العربي في بيانه أن محاولة سلطة الاحتلال التنصل من تلك التصريحات لا تحركه أية اعتبارات قانونية أو إنسانية هي بالأساس لا توجد في قاموسها، ولكنه هروب من اعترافها الرسمي بامتلاك تلك الأسلحة النووية، رغم إدراك العالم أجمع وإقراره بامتلاكها لها.

وفي هذا السياق، دعا البرلمان العربي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى القيام بمسؤولياتها الدولية وإدانة هذه التصريحات واعتبارها اعتراف رسمي من سلطة الاحتلال بامتلاكها الأسلحة النووية وتسجيل ذلك رسميًا.

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