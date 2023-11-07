بعد انفلات اللاعبين.. "بيبو" يهدد بمضاعفة عقوبات اللاعبين فى الأهلى

عقد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين على هامش التدريبات قبل الدخول لمعسكر مغلق استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الثانية لعمر مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد مدير الكرة، خلال جلسته التي حذر خلالها من الخروج عن النص، أنه يتعامل بمنتهى الهدوء حتى الآن لكنه سيكون مضطرًا فى الفترة المقبلة لتطبيق العقوبات بحدها الأقصى، لتجنب انفراط عقد الفريق، فى ظل أن البعض قد يتوهم بقبوله أى خروج عن معايير فريق الأهلى المعروفة.

وأكد خالد بيبو للاعبى الفريق أن الفترة الماضية شهدت خسارة بطولتين كانتا فى المتناول، وتم تطبيق عقوبات، لكنه سوف يتصدى بقوة للائحة بالحد الأقصى لبنودها، ولن يسمح إلا بالتركيز الشديد فى المستطيل الأخضر.

محمد هاني يحسم التجديد للأهلي خلال ساعات

في المقابل يحسم محمد هاني، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، موقفه من تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الجلسة التي عقدها مع أمير توفيق، مدير التعاقدات، في حضور خالد بيبو، مدير الكرة.

وكشف مصدر مسئول أن اللاعب قد توصل لاتفاق مبدئى فى وقت سابق مع إدارة التعاقدات، ويتبقى بعض الرتوش الأخيرة التى سيتم حسمها خلال الساعات المقبلة.

وأضاف المصدر أن رغبة كولر في بقاء محمد هاني ساهمت بشكل كبير في تحرك الأهلي لإنهاء التفاوض مع اللاعب، بعد غلقه باب المفاوضات مع أي منافس في الفترة الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وافقت على تجديد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم، بخلاف ما يتبقي في عقده الحالي مع الفريق.

مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته اليوم

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس، على أن يستأنف مرانه اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا.

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام عصر غدٍ الأربعاء على استاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.