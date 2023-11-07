الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسباب استبعاد متقدمين بمسابقة 30 ألف معلم

أرشيفية
أرشيفية

يستعد الخريجون للتقديم في المسابقة الجديدة أمام 30 ألف معلم ومعلمه، رسميًا مطلع عام 2024، وترصد "الدستور" في التقرير التالي أهم الأسباب التي تم استبعاد عدد كبير من المتقدمين من خوض المسابقتين الأولى التي تم الإعلان عنها في شهر يونيو 2022، والثانية التي تم الإعلان عنها في شهر يناير 2023.

وينبغي الإشارة إلى أن شروط أي مسابقة يجريها الجهاز لصالح أي جهة بالجهاز الإداري للدولة، تقوم بوضعها الجهة طالبة الإعلان، بينما يقوم الجهاز بالتأكد من مطابقة الشروط لصحيح القانون، وذلك بعد أن يقوم بدراسة الاحتياجات من الموارد البشرية والتأكد أن الجهة لا تطلب عدد موظفين يفوق حاجتها الفعلية.

تفاصيل استعدادات إطلاق مرحلة جديدة من مسابقة 30 ألف معلم في 2024

بداية نشير إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يؤكد على أن بوابة الوظائف الحكومية ورابطها https://jobs.caoa.gov.eg/، هي الآلية الوحيدة لنشر إعلانات الوظائف في الجهاز الإداري للدولة، وأن آلية التواصل الوحيدة بين الجهاز والمتقدمين هي البوابة فقط، ولن يقوم أي شخص من الجهاز بالتواصل تليفونيا مع المتقدمين، وحذر الجهاز المتقدمين من أي محاولات نصب أو قيام أشخاص خارجين عن القانون بإدعاء صلتهم بمسئولين بالجهاز أو قدرتهم على التأثير على نتيجة أي متقدم، حيث أن الجهاز حصن منظومة المسابقات المركزية من أي تدخل بشري، وذلك لتأمين حق المواطنين في تكافؤ الفرص في المسابقة، وتحقيقا لعناصر الشفافية والنزاهة، حيث تم حوكمة جميع مراحل المسابقة بدءا من نشر الإعلان حتى ظهور نتيجة الامتحان الإلكتروني والتظلم منها إذا رغب المتقدم.

أسباب الاستبعاد من خوض مسابقة 30 ألف معلم

وانحصرت أسباب الاستبعاد من خوض المسابقة في عدة أسباب منها أن السن غير مناسب للوظيفة، حيث حاول العديد من الخريجين الذين يطمحون للحصول على وظيفة في الجهاز الإداري للدولة - والتي تتميز بأهم ميزة يبحث عنها الخريج وهي الاستقرار والأمان الوظيفي- التقديم في المسابقة رغم أن عمرهم يتجاوز السن التي تم تحديدها في المسابقة التي وضعته وزارة التربية والتعليم، وبالتالي يقوم الجهاز باستبعاده من خوض المسابقة.

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وتضمنت الأسباب أيضا عدم مطابقة المؤهل الدراسي للمؤهل المطلوب في شروط التقديم للوظيفة المعلن عنها، وعدم تطابق محل الإقامة المثبت في الرقم القومي مع المحافظة التي يقوم المتقدم بالتقديم عليها، بالإضافة إلى عدم تطابق الرقم القومي المسجل في طلب التقديم مع الرقم المثبت في بطاقة الرقم القومي، وأيضا عدم مطابقة المستندات المرفقة للمستندات المطلوبة في الإعلان.

المسابقة الجديدة أمام 30 ألف معلم ومعلمه الجهاز الإداري للدولة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المؤهل الدراسي بوابة الوظائف الحكومية

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