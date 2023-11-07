تفاصيل استعدادات إطلاق مرحلة جديدة من مسابقة 30 ألف معلم في 2024

تجرى حاليًا استعدادات مكثفة لإطلاق السنة الثالثة من مسابقة 30 ألف معلم، حيث تتولى وزارة التعليم التنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة بشأن التخصصات المطلوبة وتوزيعها جغرافيًا فى ضوء خريطة الحصر الذى توضح حجم العجز على مستوى الجمهورية والمراحل التعليمية.

ومن المقرر الإعلان عن المسابقة الجديدة رسميًا مطلع عام 2024 على أن يتم فتح باب التقديم إلكترونيًا للمسابقة الجديدة فى شهر يناير المقبل عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للتنظيم والإدارة، وسيتاح لمن لم يحالفهم الحظ في المسابقتين الأولى والثانية التقدم للمسابقة الجديدة فى حال انطباق شروط التقديم عليهم حسب طبيعة التخصصات المطلوبة وقتها، بخلاف المسابقة التكميلية التى ستجريها وزارة التربية والتعليم.

تفاصيل التقديم بالمرحلة الثالثة من مسابقة 30 ألف معلم

يبدأ التقديم فى مسابقة 30 ألف معلم من لحظة الإعلان عنها رسميًا عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث ينبغي على المتقدم أولًا مطالعة الشروط والتحقق من مدى توافرها فيه، ثم سداد مبلغ (24) جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأي من فروع البنوك تزيد 2 جنيه سنويا، مع إرفاق الأوراق المطلوبة وفقا للتخصص المطلوب، وهى (المؤهل الدراسي، شهادة الخدمة العسكرية للذكور، شهادة الخدمة العامة للإناث، صحيفة الحالة الجنائية، بطاقة الرقم القومي، شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وإيصال سداد رسوم الاشتراك في المسابقة)؛ حتى لا يُمنع من يخالف ذلك من دخول الامتحان.

تقدم الأوراق جميعها عبر الرابط الإلكتروني، مع تجنب الاعتماد على مراكز الإنترنت للتقديم، حتى لا تختلط الأوراق مع أشخاص أخرين ومن المتقدمين ويرفض الطلب من البداية، ليتم بعد ذلك بالموافقه أو الرفض.

وفى حالة قبول طلب التقديم للمسابقة يتم إخطار المتقدم بموعد الاختبار الإلكتروني الذي يختلف من محافظة لأخرى، حيث يتم استقبال جميع المتقدمين ومستوفين الشروط على مستوى الجمهورية، لإخضاعهم للاختبارات الالكترونية، داخل مركز تقييم القدرات والمسابقات بالقاهرة.

يلتزم المتقدم بدخول الاختبارات قبل الموعد المحدد بساعتين، بعد استلام أصول الأوراق التي تم إرفاقها في التقديم الإلكتروني، مع جواب الموافقة على القبول المبدئي، ويعتمد الاختبار على بنوك أسئلة عامة وتخصصية لقياس مهارات المتقدمين بالتعاون مع خبراء ومتخصصين من المجلس الأعلى للجامعات.

يخصص لكل معلم جهاز لاب توب خاص به، ويتم إعلان النتيجة بعد آخر سؤال، لكن النتيجة المبدئية لا تعد دليل قبوله بالمسابقة، حيث أن النتيجة مرتبطه بأمور أخرى منها عدد المعلمين المطلوبين بالمحافظة المتقدم منها المتسابق، ونتيجة جميع المتقدمين من نفس المحافظة، بمعني أنه يمكن أن يكون جميع العدد المطلوب أعلى من النتيجة الحاصل عليها، في هذه الحالة يتم استبعاد المعلم، واتخاذ الأعلى درجة.

يتاح بعد إعلان نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمعلمين المتقدمين بالمسابقة، التظلم للمعلمين الذين لم يحالفهم الحظ لمدة أسبوعين، من خلال دفع إيصال بنكي جديد ب24 جنيها.