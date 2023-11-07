"العدل" يشيد بالإدارة المصرية وقراراتها في أزمة غزة

أشاد عادل تادرس، نائب رئيس حزب العدل لشؤون المصريين بالخارج، بالإدارة المصرية لملف الأزمة في غزة منذ اليوم الأول، والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ودعمه في تقرير مصيره والتمسك بأرضه ونيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأيد تادرس الرفض المصري البات والقاطع لمخططات تهجير الفسطينيين إلى سيناء لتصفية القضية الفلسطينية ونزع الشعب صاحب الحق التاريخي والأبدي في العيش على أرضه وأرض أجداده مثل بقية شعوب العالم.

وجدد تادرس إدانته وأعضاء الحزب بالخارج، للجرائم الإسرائيلية التي ترتكب يوميا في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، والإبادة الممنهجة التي تمارسها آلة القتل الإسرائيلية للمدنيين، ضاربة بالقانون الدولي والإنساني عرض الحائط.

زيارات للأحزاب الداعمة للاحتلال بالخارج لشرح الرؤية العربية

وذكر تادرس أن أعضاء الحزب بالخارج جهزوا عددا من الزيارات للأحزاب والمؤسسات السياسية التى أظهرت دعمها لإسرائيل حول العالم بعد أحداث ٧ أكتوبر، لتوضيح حقيقة ما يحدث من من إبادة للشعب الفلسطيني من قبل قولت الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين والإطفال.

من جهته، ثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، ما أعلنته وزيرة التعاون الدولي البلجيكية من ضرورة دراسة إجراءات ضد إسرائيل على خلفية ما ترتكبه قوات الاحتلال من مجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن ما دعت إليه الوزيرة البلجيكية يعد انتصارا لقيم الإنسانية وبداية لاستفاقة أوروبية لإعادة الأمور إلى نصابها والحقوق إلى أصحابها.

وأشار عبد العزيز إلى أن ما أعلنته الوزيرة البلجيكية يشمل دراسة عقوبات اقتصادية تتضمن حظر المنتجات وكذلك عقوبات دبلوماسية تتمثل في حظر دخول كبار الشخصيات.

وشدد على أنه لابد من البناء على مثل تلك الإجراءات لتعزيز السردية الصحيحة عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لضمان وقف العدوان واستعادة الأرض المحتلة.