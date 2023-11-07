الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو "التحالف الوطني" يكشف آخر التطورات بشأن إدخال المساعدات إلى غزة

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه من المقرر أن تنطلق قافلة مساعدات جديدة إلى شمال سيناء لنقلها إلى الأشقاء في قطاع غزة، مضيفًا أن تدفق شاحنات المساعدات إلى معبر رفح والمتطوعين، يعتبر رسالة إنسانية جديدة وكبيرة دعمًا لأهالي غزة، كما تعتبر رسالة للعالم، لأهمية وصول هذه المساعدات. 

وأضاف "عبدالرحمن"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ اندلاع الأحداث واستشعار الدولة بأهمية دورها تجاه القضية الفلسطينية، وشكل التحالف غرفة عمليات مركزية تعمل على عدة محاور، وهي رصد الاحتياجات وتلبيتها، وتحريك المساعدات بإستراتيجيات معينة تناسب الظرف، وكذلك دعم وحشد الشباب لتوصيل المساعدات.

توصيل حوالي 50 شاحنة يوميا

وأوضح عضو التحالف، أن الضغوط المصرية نجحت وشباب التحالف في زحزحة موقف الاحتلال الإسرائيلي وفتح المعبر ومواصلة الجهود، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والسير خلف الجهود السياسية، مع التوسع في وصول المساعدات لأهالي غزة، بعد وتيرة مرور 15 شاحنة يوميًا، واليوم منذ بدء التحرك البري يتم توصيل حوالي 50 شاحنة يوميًا.

عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة جديدة المساعدات معبر رفح القضية الفلسطينية 50 شاحنة يوميا

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