الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني مثمنا احتضان بورسعيد لمصابي غزة: دليل على دور مصر تجاه فلسطين

المهندس حسن المير
المهندس حسن المير

قال المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وبجميع مؤسساتها وشعبها ووزارائها ومحافظيها وبشعبها العظيم تعطى أكبر اهتمام للقضية الفلسطينية وتبذل جهودًا جبارة للوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين والعمل على تخفيف المعاناة لدى الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف المير، في بيان اليوم، أن أكبر دليل على ذلك حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على زيارة عدد من المصابين القادمين من مدينة غزة الفلسطينية خلال تلقيهم العلاج والرعاية الطبية بمستشفى الرمد التخصصي التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية، بمجرد أن وصولهم لمحافظة بور سعيد الباسلة، مثمنًا حرص محافظ بورسعيد على الاطمئنان على صحة مصابي غزة وتقديم الخدمة الطبية والصحية لهم على أعلى مستوى وتوجيهه لجميع الأطقم الطبية بمستشفى الرمد بتوفير كامل الدعم الصحي للجرحي والمرضى من أشقائنا الفلسطنيين لحين تماثلهم الشفاء.

متابعة الحالة الصحية للمصابين حتى الشفاء 

كما أشاد المهندس حسن المير بتأكيد محافظ بورسعيد للأشقاء الفلسطينيين من المصابين أنه سوف يتابع باستمرار تطورات الحالة الصحية لهم حتى يتماثلوا للشفاء، مؤكدًا لهم بأنه سيتم تقديم ما يلزمهم من خدمات وعمل الفحوصات والآشعات والتدخلات الجراحية اللازمة للحالات، بالشكل الذي يضمن سرعة الشفاء لهم جميعًا ومتوجهًا بالدعاء الى الله أن ينصر الشعب الفلسطينى الشقيق ضد العدوان الإسرائيلى الغاشم.

برلمانى يشيد بجهود الرئيس السيسى فى احتواء الأزمة السودانية

ووجه المهندس حسن المير التحية والتقدير للواء عادل الغضبان على ما حققه من نجاحات مبهرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتطوير وتنظيم المنظومة الصحية على مستوى محافظة بور سعيد، مشيرًا إلى أن نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل ببور سعيد لم تأت من فراغ وإنما جاءت من خلال متابعة حقيقية وجولات مكثفة ومفاجئة قام بها اللواء عادل الغضبان لجميع المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى محافظة بور سعيد.

وطالب المهندس حسن المير جميع المحافظين على مستوى الجمهورية الاستفادة من التجربة الرائدة والناجحة لتطبيق منظومة التأمين الصحى بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أنها تجربة يجب أن تحظى بأكبر اهتمام من الحكومة لتعميمها على مختلف المحافظات لأنها مكنت أهالينا من البسطاء والفقراء فى التمتع بالرعاية الصحية الشاملة بالمجان ودون تحميلهم أي أعباء مالية.

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