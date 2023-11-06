برلمانى يشيد بجهود الرئيس السيسى فى احتواء الأزمة السودانية

قال مصطفى قدري الشريف، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر وجنوب السودان تجمعهما روابط أزلية، وتاريخ ممتد دعمت خلاله القاهرة تطلعات شعب جنوب السودان نحو مستقبل أفضل إيمانًا بحقه في تحقيق آماله وتلبية طموحاته المشروعة.

وأضاف الشريف أن القيادة السياسية لم تدخر جهدًا للوقوف بجانب جمهورية جنوب السودان وشعبها الشقيق في اكتساب العديد من الخبرات في المجالات المختلفة، ومنها تعزيز وتطوير التنسيق السياسي والعسكري والأمني، خاصة خلال هذه المرحلة المهمة التي تمر بها المنطقة بما يحافظ على مصالح شعوبنا.

لقاؤه اليوم مع رئيس جمهورية جنوب السودان

وأشاد الشريف بما أكده الرئيس السيسي أثناء لقائه اليوم مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير عن دعم مصر الكامل بالجهود المبذولة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي لتلبية تطلعات شعب جنوب السودان.

وأثنى الشريف على التوافق بين مصر وجنوب السودان، وتكثيف الجهود لإيجاد حل للأزمة السودانية، ومطالبة الطرفين بتغليب المصلحة العليا للبلاد وعدم تدخل أطراف خارجية من شأنها تعميق المشكلة لتجنب الشعب السوداني المزيد من الدمار والتشتيت، مؤكدًا أن القيادة السياسية تعمل على دعم الجهود لاستقرار السودان والحفاظ على مقدراته.