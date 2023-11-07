نويصر: كلمة السيسى لنظيره "سلفا كير" عكست دعم مصر استقرار جنوب السودان

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن المؤتمر الصحفي للرئيس عبدالفتاح السيسي وسلفا كير رئيس جنوب السودان، حمل العديد من الرسائل الهامة، أهمها توافر الإرادة السياسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين، فضلا عن دعم مصر قيادة وحكومة وشعبا لاستقرار وتنمية ومستقبل جنوب السودان الشقيق.

لقاء الرئيس السيسى ونظيره الجنوب سودانى

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن لقاء الرئيس السيسي ونظيره الجنوب سوداني شهد توافقا على التواصل عن قرب على مختلف المستويات خلال المرحلة القادمة، وتنسيق المواقف على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى عقد مباحثات وتشاورات حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة القائمة حفاظًا على سلامة وأمن السودان.

وأكد عضو مجلس النواب أن مصر ستظل الصديق الوفي والشقيق الحريص على مصلحة شعب جنوب السودان وتقديم كافة أوجه الدعم من خلال الآليات القائمة للتعاون بين البلدين علاوة على موقف مصر الثابت من الحفاظ على أمن واستقرار السودان ودعمه إقليميا ودوليا.

وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتطلع إلى تعزيز وتطوير العلاقات مع دولة جنوب السودان في كافة المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية،

مصر نجحت فى وضع الأزمة السودانية فى بؤرة الاهتمام

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مصر نجحت في وضع الأزمة السودانية في بؤرة الاهتمام العالمي وهى ما يتطلب من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته دعم ومساندة الرؤية المصرية لإنهاء الأزمة السودانية لتحقيق الاستقرار والأمن داخل السودان والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل، أمس، سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، وعقدا مؤتمرا صحفيا مشترك بقصر الاتحادية.