عمرو طلعت: قطاع الاتصالات أعلى قطاعات الدولة نموا خلال السنوات الـ6 الماضية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد تطورا رهيب يوميا، حيث أن هذا القطاع أصبح قاسم مشترك في كل القطاعات والصناعات، فهو مجال ذات أهمية كبري في كل القطاعات.

وأشار الوزير، خلال تفقده مدرسة we، بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموا خلال السنوات الـ6 الماضية، وهذا إن دل فإنما يدل علي مدى الاهتمام الكبير بالقطاع من قبل الدولة المصرية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كلمة لطلاب مدرسة we بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حث خلالها علي التعلم أوري وضرورة اكتساب الخبرات، حيث أن القطاع متطورا يوما عن يوم، فهو لا يقتصر علي فترة الدراسة فقط بالمدرسة أو التعليم العالي، بل يظل ملازم للإنسان طوال فترة حياته، حتي يتحكم في نوعية الوظيفة الخاصة بكل شخص، و"دائما فخور بيكم وإن شاء الله في تطور تام".

كما استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمراكز ومدن محافظة القليوبية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، وإيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وبدأ الوزير والمحافظ الجولة، بتفقد كبائن التليفونات الحديدية بقرى طحانوب وكفر شبين التابعين لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، كما تم استعراض ما تم إنجازه خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدد القرى التي يتم العمل بها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى شبين القناطر بمحافظة القليوبية يبلغ 36 قرية، لمدها بالخطوط الأرضية والألياف الضوئية وخطوط الانترنت، حيث تم الانتهاء من 19 قرية من بين تلك القرية بنسبة 100%.

وتابع الوزير، أن هناك 4 قرى جاري الانتهاء منها بالتزامن والتنسيق مع المرافق العامة بالقري، بالإضافة إلى أن هناك 13 قرية تم الانتهاء منها مدنيا وجاري أعمال التركيبات، كما تم تنفيذ 528 كابينة بقرى المركز حتي الان بتزويد المنازل والمصالح الحكومية والمدارس بخدمات الانترنت.