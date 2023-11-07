اليوم.. وزير الاتصالات يفتتح عددًا من مشروعات "حياة كريمة" بالقليوبية

يفتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددًا من المشروعات التكنولوجية المنفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة.

وأشار إلى أنه من المقرر قيام الوزير بعقد لقاء موسع مع المحافظ في ديوان عام المحافظة، لمناقشة خطة التحول الرقمي بالمحافظة والاطلاع على المشروعات الرقمية التي تم تنفيذها بحياة كريمة.

افتتاح مكتبي بريد ترسا وبنها

وتشهد الزيارة افتتاح عدد من مكاتب البريد والسنترالات التي تم تطويرها منها مكتب بريد ترسا الجديد ومكتب بريد بنها، بالإضافة لتطوير بعض السنترالات.

يرافق الوزير في الزيارة وفد وزارة الاتصالات المهندس رأفت هندي، والدكتورة غادة لبيب نائبا الوزير، والدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصري، ومحمد نصر رئيس المصرية للاتصالات، النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.

افتتاح مشروعات حياة كريمة

ومن المقرر أن يتفقد الوزير عدد من المشروعات القومية بالمبادرة الرئاسية حياة بقريتي طحانوب وكفر شبين بمدينة شبين القناطر.

زيارة مدرسة We التكنولوجية

كما يفتتح الوزير مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة طوخ تم يفتتح مكتب بريد قرية ترسا والذي يبلغ مساحته 130 مترا، بتكلفة 8 ملايين جنيه، ويقدم جميع خدمات الشهر العقاري والسجل المدني والخدمات البريدية بكل أنواعها من إيداع وسحب وصرف معاشات، كما تم تزويد المكتب الجديد بماكينات A T M.

ويفتتح الوزير مكتب بنها بعد تطويره ومركز خدمة عملاء ومبيعات سنترال بنها 2، ثم يتوجه الي مدرسة التربية الفكرية ببنها في منطقة عزبة الزراعة ومدرسة النور للمكفوفين ويفتتح وحدة التشخيص عن بعد بمستشفى حميات بنها.

لقاء مع الشباب بمركز إبداع مصر الرقمية

ويختتم الوزير جولته بعقد لقاء من داخل مركز إبداع مصر الرقمية مع الشباب، وتعريفهم بالدور التعليمي والتدريبية للمركز في بناء القدرات البشرية.