الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"زهرة الخشخاش والصرخة والحفل".. حكايات أثمن اللوحات الفنية المفقودة

زهرة الخشخاش
زهرة الخشخاش

هناك العديد من اللوحات الفنية القيمة جدا والتي اختفت في ظروف غامضة ولم يعثر لها على أثر رغم مرور الكثير من السنوات على اختفائها.

 

ويرصد "الدستور" خلال السطور القادمة حكاية 5 لوحات مفقودة أو تمت سرقتها ولم يتم العثور عليها حتى الآن.

 

لوحة زهرة الخشخاش للفنان فنسنت فان غوخ


تعد لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان الهولندي فنسنت فان جوخ واحدة من أشهر اللوحات في العالم، سُرقت لوحة زهور الخشخاش من متحف محمد خليل في القاهرة، ولم يتم العثور عليها حتى الآن، واللوحة تصور حقلًا من زهور الخشخاش في منطقة لا كروكس في جنوب فرنسا، وقُدم عمل فنى لهذه اللوحة من شدة أهميتها، وقيمتها العظيمة.

لوحة الحياة الساكنة لـ جان دافيدز فان هيم


وتعد اللوحة واحدة من مسروقات متحف مونتريال الكندى الذى تعرض للسطو من مسلحين عام 1972، وتعد واحدة من أشهر لوحات “فان هيم” إن لم تكن الأشهر له على الإطلاق.

لوحة الحمام مع البازلاء الخضراء لـ بابلو بيكاسو


لوحة الحمام مع البازلاء الخضراء تعد واحدة من أشهر اللوحات التي تمت سرقتها، وهى لوحة زيتية تصور حمامة تقف على طبق من البازلاء الخضراء،  تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار، وقيل إن اللوحة سرقت من كنيسة سان لويجي ديي فرانسيسي في روما في عام 1969 ولم يتم العثور عليها بعد.

لوحة الصرخة للفنان إدوارد مونك


كما طالت السرقة أيضًا لوحة الصرخة الشهيرة للرسام النرويجي إدوارد مونك، فقد قامت عصابة محترفة عام 1994 باستغلال فرصة نقل المتحف الوطني النرويجي للوحة إلى مكان جديد في الطابق الأرضي كجزء من معرض مخصص عن ثقافة الدولة، تزامنًا مع فعاليات الألعاب الأولمبية آنذاك، واختفت اللوحة ولم يعثر لها على أثر.


لوحة الحفل


تعد لوحة الحفل حتى الآن هي اللوحة المفقودة الأعلى قيمة في العالم، حيث تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليون دولار، وهى للفنان الهولندي الشهير يوهانس فيرمير، ولم يتم العثور عليها حتى الآن.
وهذه مجرد أمثلة قليلة من اللوحات العربية والعالمية المفقودة، فهناك العشرات من اللوحات الأخرى التي سرقت أو اختفت على مر السنين، لا يزال البحث جاريًا للعثور على هذه اللوحات الثمينة، والتي لها قيمة فنية وتاريخية كبيرة.

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المتاحف اللوحات الفنية زهرة الخشخاش للفنان فنسنت فان غوخ لوحة الحياة الساكنة لـ جان دافيدز فان هيم الحمام مع البازلاء الخضراء لـ بابلو بيكاسو لوحة الصرخة للفنان إدوارد مونك لوحة الحفل

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