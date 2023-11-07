"تضامن الشرقية" و"الأورمان" تنظمان معرضا لدعم 400 أسرة بأولاد صقر

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، جمعية الأورمان فى تنظيم معرض جديد بقاعة المجد بمركز أولاد صقر لتوزيع الآثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية لدعم 400 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجأ بقرى بنى حسن وعزبة العرب وبني منصور وقصاصين الأزهار والشوافين بمركز أولاد صقر، تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن تنظيم المعرض جاء ليؤكد على تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني للمساهمة في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا، مشيدًا بتنظيم مثل هذه المعارض والتى تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

أجهزة معمرة ضمن معرض “الأورمان” في الشرقية

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض تضمن أجهزة منزلية معمرة "أنتريهات، صالونات، بوتاجازات، أسطوانات غاز، ثلاجات، غسالات أتوماتيك، سجاد، غرف نوم، مكاتب، مراتب، مفروشات"، مشيرًا إلى أنه يتم التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتى يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

وأوضح أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

وأكد اللواء ممدوح شعبان أن الجمعية بدأت في إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة الشرقية، ونجحت حتى الأن فى إعادة إعمار وتعريش أسقف العديد من المنازل بجميع مراكز المحافظة، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.