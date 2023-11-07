الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات للمتهمين بالشروع في قتل طالب بالشرقية

متهمين
متهمين

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 6 سنوات، ومصادرة المضبوطات، لإدانتهما الشروع في سرقة طالب بالإكراه تحت تهديد السلاح.

صدر الحكم بعضوية المستشارين مصطفى بلاسي، وأحمد سمير سليم، وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام الجاري عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد بشأن ما تبلغ من «محمود.ع»، 16 سنة، طالب، ومقيم بدائرة مركز الزقازيق، بأنه حال سيره بالطريق العام استوقفه شخصان وأشهرا في وجهه سلاح أبيض «مطواة»، مما بث الرعب في نفسه وتمكنا بتلك الوسيلة القصرية من شل مقاومته، والاستيلاء على مبلغ مالي وهاتفه المحمول، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو ضبطهما من قبل الأهالي.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «كريم. م»، 24 سنة، فكهاني، و«سيد. ال»، 28 سنة، فكهاني، والمقيمان بدائرة قسم أول الزقازيق، وقاما بالشروع في سرقة المجني عليه تحت تهديد السلاح وتعريض حياته للخطر.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق سرقة طالب تهديد السلاح مصادرة المضبوطات تحت تهديد السلاح

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