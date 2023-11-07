"القاهرة الإخبارية": تجهيز 60 شاحنة مساعدات تمهيدًا لدخولها قطاع غزة

كشف مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، عن تجهيز نحو 60 شاحنة مساعدات تمهيدًا لدخولها قطاع غزة اليوم، لافتًا إلى أنه دخلت أمس الإثنين 74 شاحنة مساعدات دخلت غزة عبر المعبر.

وأضاف مراسل القناة، في رسالة على الهواء مباشرة، أن هناك استعدادات قصوى لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى من غزة.

وكانت اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم طولكرم بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، ترافقها جرافة مجنزرة، وسط تحليق لطائرة استطلاع، وشددت حصارها على المخيم من كل الجهات، واقتحمت عددًا من منازل المواطنين.

وأصيب 5 مواطنين بينهم سيدة بشظايا صاروخ أطلقته طائرة مسيرة للاحتلال خلال اقتحام طولكرم، وتقوم جرافة الاحتلال بتجريف الشارع الرئيسي وسط المخيم، وتخريب أعمدة الكهرباء، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء منه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتدور مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، كما نشرت قوات الاحتلال دورياتها وآلياتها في شوارع طولكرم، وتحديدًا على طول شارع نابلس المحاذي للمخيم، وشارع جامعة القدس المفتوحة.