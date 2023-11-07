الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق الدائرى فى المنيب

مصرع شخص
مصرع شخص

لقى شخص مصرعه، بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة، أعلي الطريق بمنطقة المنيب فى محافظة الجيزة، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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إصابة 3 إثر تصادم سيارتين بطريق صلاح سالم

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إصابة 5 أشخاص فى حادث سير بطريق الفيوم الصحراوى

عقب تلقى بلاغ بالحادث، تم الدفع بسيارة إسعاف لمحل الواقعة، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص، مما تسبب في وفاته، وجرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

الطريق الدائري المنيب الجيزة سيارة إسعاف سيارة مسرعة

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