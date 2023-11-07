الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس بعثة حقوق الإنسان: اتفاقية جنيف تحرم المساس بالمدنيين وتحمي المؤسسات الصحية ودور العبادة

الدكتور هيثم أبو
الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي

أكد الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مزيدا من الانتهاكات بحق الإنسانية والقانون الإنساني الدولي.

اتفاقية جنيف

وقال رئيس بعثة مجلس حقوق الإنسان خلال مداخلة لفضائية القاهرة الإخبارية، اتفاقية جنيف الرابعة تحرم المساس بالمدنيين وتحمي المؤسسات الصحية ودور العبادة، مؤكدًا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جدد تأكيده على وقف إطلاق النار في غزة وفتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات.

وأضاف رئيس بعثة مجلس حقوق الإنسان للقاهرة الإخبارية: المفوض السامي يدعم وقف العمل العسكري في غزة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم.

وفي وقت سابق، قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، إن ما يمكن أن يتم تقديمه لغزة حقوقيا، فإن هناك أمور تتعلق بتطبيق القوانين الدولية للشعب الفلسطيني كأي شعب يتم انتهاك حقوقه.

وتابع: "على الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان، أن تتقدم بطلب عاجل لمجلس حقوق الإنسان لإعلان كل اللجان المعتمدة بالمجلس، من أجل مناقشة الموضوع الذي تقدمت به الدولة العضوة، تحت مسمى مناقشة الانتهاكات في غزة".

حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الاحتلال جيش الاحتلال غزة الإسرائيلي

مواد متعلقة

روسيا: التلويح بقصف غزة بقنبلة ذرية يثير تساؤلات بشأن امتلاك إسرائيل سلاحًا نوويًا

السيسى لـ سيلفا كير: مصر ستظل الصديق الوفى لجنوب السودان

السيسى: رؤية مصر المستندة إلى أن نهر النيل يجب أن يكون مصدرًا للتعاون والتنمية

مطار العريش يستقبل طائرتى مساعدات كويتية ويونانية تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة

"القاهرة الإخبارية": مظاهرات فى محيط الخارجية التركية احتجاجًا على زيارة بلينكن

أستاذ التمويل: المواطن الأمريكى أصبح يسأل عن كم المساعدة للاقتصاد الإسرائيلى

مراسم استقبال الرئيس السيسي لنظيره الجنوب سوداني سلفا كير (فيديو)

الرئيس السيسى يستقبل رئيس جمهورية جنوب السودان

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

توقعات بأمطار رعدية اليوم

"ظهرت بملابس شفافة وعارية".. أنوش تنتظر قرار المحكمة على حكم حبسها 3 سنوات

زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته: صرفت كل فلوسها على التخسيس والليزر

بعد قليل.. حلف اليمين القانونية لـ21 مندوب جدد بمجلس الدولة

شبكة أمريكية تكشف: كيف عزلت إسرائيل الولايات المتحدة وأوروبا عن العالم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية ؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

بينهم مسئول فلسطينى.. وزير الخارجية يعقد اجتماعين مهمين غدًا

الاحتلال: استهدفنا قياديًا بحماس ومن بين المسئولين عن هجمات 7 أكتوبر