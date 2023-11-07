رئيس بعثة حقوق الإنسان: اتفاقية جنيف تحرم المساس بالمدنيين وتحمي المؤسسات الصحية ودور العبادة

أكد الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مزيدا من الانتهاكات بحق الإنسانية والقانون الإنساني الدولي.

اتفاقية جنيف

وقال رئيس بعثة مجلس حقوق الإنسان خلال مداخلة لفضائية القاهرة الإخبارية، اتفاقية جنيف الرابعة تحرم المساس بالمدنيين وتحمي المؤسسات الصحية ودور العبادة، مؤكدًا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جدد تأكيده على وقف إطلاق النار في غزة وفتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات.

وأضاف رئيس بعثة مجلس حقوق الإنسان للقاهرة الإخبارية: المفوض السامي يدعم وقف العمل العسكري في غزة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم.

وفي وقت سابق، قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، إن ما يمكن أن يتم تقديمه لغزة حقوقيا، فإن هناك أمور تتعلق بتطبيق القوانين الدولية للشعب الفلسطيني كأي شعب يتم انتهاك حقوقه.

وتابع: "على الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان، أن تتقدم بطلب عاجل لمجلس حقوق الإنسان لإعلان كل اللجان المعتمدة بالمجلس، من أجل مناقشة الموضوع الذي تقدمت به الدولة العضوة، تحت مسمى مناقشة الانتهاكات في غزة".