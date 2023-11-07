روسيا: التلويح بقصف غزة بقنبلة ذرية يثير تساؤلات بشأن امتلاك إسرائيل سلاحًا نوويًا

أكدت الخارجية الروسية، أن التلويح بالقاء قنبلة ذرية على يثير تساؤلات بشأن امتلاك إسرائيل سلاحًا نوويًا، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وكان تصريح وزير التراث الإسرائيلي المتطرف، عميحاي إلياهو،عندما قال إن أحد الحلول المطروحة للتعامل مع قطاع غزة الفقير والمحاصر ضربه بقنبلة نووية مع دخول الحرب عليه شهرها الثاني، قد أثار موجة من الانتقادات المحلية وعاصفة من التنديد الدولي.

وكان إلياهو قد قال في مقابلة إذاعية، الأحد، إن خيار قصف قطاع غزة بالسلاح النووي "أحد السبل" للتعامل معه.

إدانات ورفض لتصريحات الوزير الإسرائيلي

ومن جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان إنه مشاركة وزير التراث عميحاي إلياهو في اجتماعات مجلس الوزراء علقت "حتى إشعار آخر".

ووصفت عضوة الكنيست عن حزب "أمل جديد"، يفعات بيتون، إلياهو بـ"الغبي الذي دمر جهود الدعاية الإسرائيلية".

وأدانت دول عربية تصريح الوزير الإسرائيلي ورفضته الولايات المتحدة على لسان مسؤول في وزارة الخارجية.