الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لبنان: تصريح وزير التراث الإسرائيلى بشأن القنبلة النووية يؤكد امتلاك إسرائيل السلاح النووى

عميحاي إلياهو
عميحاي إلياهو

أكد عدنان منصور، وزير خارجية لبنان الأسبق، أن الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ما زالت محدودة ولم تتوسع بعد، موضحًا أن تصريح وزير التراث الإسرائيلي بشأن القنبلة النووية يؤكد امتلاك إسرائيل السلاح النووي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن إسرائيل شرعت في قصف المستشفيات والمدارس ومراكز العبادة منذ بدء العدوان.

وكان قد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان، إنه تم تعليق مشاركة وزير التراث عميحاي إلياهو، الذي ينتمي إلى حزب يميني متطرف في الحكومة الائتلافية، في اجتماعات مجلس الوزراء "حتى إشعار آخر" بعد أن قال في مقابلة إذاعية إن خيار القصف النووي "هذا هو إحدى السبل".

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