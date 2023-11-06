اشتية: عميحاى إلياهو يريد أن يرى "هيروشيما" جديدة فى غزة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية، ولن نسمح بذلك، لافتًا إلى أن سيارات الإسعاف في غزة يتم قصفها أمام أعين العالم.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين، نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن وزير التراث الإسرائيلي يريد أن يرى "هيروشيما" جديدة في غزة.

وكان قد بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الأحد، مع القنصل الفرنسي العام في القدس نيكولا كاسيانديس، تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأكد "اشتية" ضرورة وقوف المجتمع الدولي عند مسئئولياته بشكل جاد، ووقف عدوان الاحتلال فورا، والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود إلى قطاع غزة وإعادة الكهرباء والمياه إليه، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وبحث "اشتية" مع "كاسيانديس" الترتيبات الفرنسية لعقد مؤتمر دولي من أجل توفير المساعدات الإنسانية وإغاثة قطاع غزة، تحت رعاية الرئيس الفرنسي، نهاية الأسبوع الجاري، وعلى مستوى رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وبالتنسيق مع فلسطين.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أهمية تطبيق القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن الأولوية هي وقف العدوان وإدخال المساعدات، وأهمية العمل على خلق أفق سياسي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.