الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب أكثر من 24 مجزرة بحق الشعب خلال 24 ساعة

مجزرة
مجزرة

قال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، إننا واجهنا ليلة صعبة جراء قطع الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات في قطاع غزة.

وأضاف مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن الاحتلال ارتكب أكثر من 24 مجزرة بحق الشعب الفلسطيني داخل القطاع الليلة الماضية، لافتًا إلى أن الاحتلال ينفذ ضربات قاتلة على الفلسطنيين ويقوم بإبادة مواقع سكنية بشكل كامل في قطاع غزة.

المدفعية الإسرائيلية استهدفت شرق قطاع غزة

وفي سياق متصل، قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" في قطاع غزة، إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت شرق قطاع غزة، الليلة الماضية، ما أدى إلى انهيار بعض أجزاء في المستشفى الإندونيسي نتيجة القصف.

وأضافت أن الاحتلال قصف محافظة شمال غزة بقنابل الفسفور المحرمة، كما قصف مناطق وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 45 شخصًا، وفقدان آخرين.

وذكرت أن قصفًا إسرائيليًا استهدف جباليا ورفح وخان يونس، بالإضافة إلى 450 هدفًا للفصائل الفلسطينية، مضيفة أنه لا يزال القطاع يعاني انقطاعًا في خدمات الاتصالات والإنترنت، مشيرة إلى تعمد الاحتلال استهداف آبار المياه وشبكات الصرف الصحي في القطاع، كما يستهدف الألواح الشمسية للمستشفيات، في محاولة لتعميق معاناة الشعب الفلسطيني.

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