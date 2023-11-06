"القاهرة الإخبارية": الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات جديدة بالضفة طالت نحو 70 فلسطينيًا

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات جديدة بالضفة طالت نحو 70 مواطنا فلسطينيًا حسبما ذكرت فضائية لقاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، مشاورات مغلقة لبحث الوضع في غزة بعد قصف الاحتلال لمستشفى الشفاء والهجمات المتكررة على مخيم جباليا للاجئين.

ودعت الإمارات والصين إلى مشاورات الساعة الثالثة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت نيويورك، أي الساعة العاشرة ليلا بتوقيت القدس.

وسيقدم منسق عملية السلام تور فنسلاند، ورئيس الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفثس، إحاطة بالوضع السياسي والإنساني في فلسطين المحتلة، بما فيها غزة والضفة والقدس المحتلة.