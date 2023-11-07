الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات للمتهمين بخطف مواطن في منشأة ناصر

متهمين
متهمين

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات في اتهامهم بخطف مواطن وسرقته بالإكراه في منشأة ناصر.

صدر الحكم برئاسة وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين وليد عبدالرؤوف المندراوي، وحاتم الزيات، وأيمن يونس، وأمانة سر أحمد فهمي، ومحمد الغلبان.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهم في يوم 4 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، قام المتهمين من الأول حتى الخامس بخطف المجني عليه «سمير-ا» عن طريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفوه حال استقلاله مركبته متعدين عليه بالضرب، مُحدثين إصابته واصطحبوه داخل سيارته عنوة، وهو مقيد الحركة فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته واقتادوه إلى مكان ناء بعيدا عن ذويه، كما شرعوا بسرقة سيارته حال استقلالها.

منشأة ناصر خطف السجن المشدد محكمة جنايات القاهرة

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