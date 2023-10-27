غدًا.. نظر دعوى لتنقية جداول الناخبين بدائرة منشأة ناصر والجمالية

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا، الدعوى المقامة من طارق سعد غريب "مرشح سابق عن دائرة منشآت ناصر والجمالية"، وأيمن صلاح عبد الحفيظ "عضو سابق مجلس النواب عن دائرة منشآت ناصر الجمالية"، دعوى قضائية طالبا فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية طبقًا لعدد السكان الحالي، وخاصة دائرة منشأة ناصر والجمالية، وتنقية جدول الناخبين قبل بدء انتخابات مجلس النواب المقبلة.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥١٤٠٩ /٧٧، ٧٧/٥١٣٩٢ رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس مجلس النواب.