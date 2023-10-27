الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. نظر دعوى لتنقية جداول الناخبين بدائرة منشأة ناصر والجمالية

محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري

تنظر  محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا، الدعوى المقامة من طارق سعد غريب "مرشح سابق عن دائرة منشآت ناصر والجمالية"، وأيمن صلاح عبد الحفيظ "عضو سابق مجلس النواب عن دائرة منشآت ناصر الجمالية"، دعوى قضائية طالبا فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية طبقًا لعدد السكان الحالي، وخاصة دائرة منشأة ناصر والجمالية، وتنقية جدول الناخبين قبل بدء انتخابات مجلس النواب المقبلة.

 

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الجريدة الرسمية: مجلس الدولة يعيد توزيع اختصاصات دوائر القضاء الإدارى

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"القضاء الإدارى": الحكم فى دعوى الإفراج عن شيرى هانم وزمردة غدًا

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥١٤٠٩ /٧٧، ٧٧/٥١٣٩٢ رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس مجلس النواب.

تنقية جداول الناخبين جداول الناخبين منشأة ناصر الجمالية محكمة القضاء الإداري

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