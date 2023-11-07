الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء محمد طلبة لـ"الشاهد": جاءتنا تعليمات في سبتمبر 68 بضرب مركز على جميع أهداف العدو

اللواء محمد طلبة
اللواء محمد طلبة

قال اللواء محمد عبدالمنعم طلبة، أحد أبطال سلاح المدفعية في حرب أكتوبر، إنه في يوليو عام 1968، جاءتنا  زيارة مهمة، وكانت سيارة جيب، وكان في الأمام سيادة الفريق عبدالمنعم رياض، رحمه الله، والاثنان اللذان في خلفه جهة اليسار كانا الفريق محمد فوزي وزير الحربية، وقد تم فتح الباب لنجد الرئيس جمال عبدالناصر جاء ليرى المدفع الجديد، ومن ثم سلّم علينا وقال "الأولاد فين؟" ومن ثم مشينا، فعرض عليه الفريق محمد فوزي أن يركب السيارة، لكن الرئيس جمال عبدالناصر قال له بأننا سوف نتمشى، وذهب وجلس مع العساكر، وأكد لهم بأننا سوف نستعيد الأرض.

وأضاف اللواء محمد طلبة خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” عبر فضائية extra news، أنه في أغسطس، حدثت زيارة هامة أيضًا من الرئيس أنور السادات، وقد كان وقتها رئيس مجلس الأمة وجاء بوفد من مجلس الأمة، وقد جاء أيضا ليرى المدفع.

وأوضح أنه في 8 سبتمبر 1968 جاءت إلينا تعليمات من مدير المدفعية، كان سيادة اللواء عبدالتواب هديب، بأننا سنضرب قصفة مركزة على جميع أهداف العدو وقد استمرت لثلاث ساعات من 4:20 إلى 7:20.

اللواء محمد طلبة برنامج الشاهد حرب اكتوبر نصر أكتوبر الرئيس جمال عبدالناصر

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اللواء محمد طلبة لـ"الشاهد": جاءتنا تعليمات في سبتمبر 68 بضرب مركز على جميع أهداف العدو

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