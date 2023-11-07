وزير خارجية فنزويلا: أمريكا هى من تشعل الحروب والصراعات فى العالم

قال وزير خارجية فنزويلا إيفان خيل بينتو، إنه يجب على المجتمع الدولي مواجهة أمريكا التي تهيمن وتشعل الحروب والصراعات في عدة مناطق بالعالم.

وأضاف خلال لقاء خاص لقناة القاهرة الإخبارية، إن الصين والهند ومجموعة بريكس قوى جديدة يمكن أن تواجه الولايات المتحدة.

ولفت وزير خارجية فنزويلا، إلى أنه على الدول الأوروبية أن تفهم أن الولايات المتحدة ليست القوة الوحيدة في العالم.

وأشار إلى أن فنزويلا ومصر والدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز عليهم أن يتحدوا لتطبيق مبادئ الحركة.

وأكد أن السلام هو القيمة التي يجب أن نتحد لتطبيقها، لافتًا إلى أن الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز يمكن أن تكون كتلة في الأمم المتحدة.