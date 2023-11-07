الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير خارجية فنزويلا: هناك أدلة كثيرة على ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية

وزير خارجية فنزويلا
وزير خارجية فنزويلا إيفان خيل بينتو

قال وزير خارجية فنزويلا إيفان خيل بينتو، إنه يجب على المجتمع الدولي تحميل إسرائيل المسؤولية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف خلال لقاء خاص لقناة القاهرة الإخبارية، أن الجميع شاهد إسرائيل وهي تقصف المدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف وغرف اللاجئين، هناك الكثير من الأدلة ضد إسرائيل في ارتكاب جرائـم ضد الإنسانية.

وأكد أنه على المجتمع الدولي الضغط على الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.

وأشار إلى أن الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية ظهر في جميع أنحاء العالم، وجميع شعوب العالم تدعم فلسطين ضد عدوان إسرائيل وضد الإبادة الجماعية.

وأردف: "إسرائيل تستطيع إلقاء القنابل على غزة، لكنها لا تستطيع تغيير عقول الشعوب ضد القضية الفلسطينية". 

وطالب وزير خارجية فنزويلا جميع الدول أن تطلب من الأمم المتحدة حل الدولتين.

وأشار إلى أن الحاجز الوحيد الذي يمنع تطبيق القانون على إسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا أن 120 دولة طلبت وقف إطلاق النار بغزة في الأمم المتحدة ولم يتم تطبيق ذلك بسبب أمريكا.

وأكد وزير خارجية فنزويلا، أن الحل في إنهاء الصراع في غزة يكمن في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

فنزويلا غزة أمريكا بايدن إسرائيل

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