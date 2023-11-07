الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن: بايدن ونتنياهو ناقشا "هدنات تكتيكية" فى غزة

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

كشف المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، أمس الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية إعلان توقفات تكتيكية للعمليات العسكرية والقصف في غزة للسماح للمواطنين بالوصول إلى أماكن آمنة، والسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية والسماح بالإفراج عن الرهائن.

كما قال إن الولايات المتحدة ستواصل المحادثات مع إسرائيل بشأن الوقف المؤقت الإنساني في غزة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض "هذا أمر نتحدث عنه مع شركائنا الإسرائيليين ونعتقد أن هذا مجرد بداية النقاش وليس نهايته".

كذلك، تابع المتحدث بالقول "الولايات المتحدة تواصل رؤية وصول المزيد من المساعدات لغزة لكن ليس بالشكل الكافي، وقال كيربي إن بايدن ونتنياهو ناقشا أيضا الوضع في الضفة الغربية.

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