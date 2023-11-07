الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تواصل استقبال الكيانات الشبابية (فيديو)

حملة المرشح الرئاسي
حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

بعنوان "الشباب هم شركاء الحاضر والمستقبل"، أبرزت صفحة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على "فيسبوك"، جانب من استقبال الحملة للكيانات الشبابية للاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم.

وقالت الحملة، إنه في ظل استهدافها تمكين الشباب، استمرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في استقبال الكيانات الشبابية الجديدة، للمشاركة والانضمام إلى الحملة، حيث استمعت منهم لأفكار جديدة وطموحة تضيف إلى الواقع، وتواجه الأزمات، وتبني طريقًا للمستقبل.

كما نشرت الحملة جانبًا من اللقاءات مع الكيانات الشبابية للتعرف على أبرز الأفكار التي تستهدف رسم خريطة لمستقبل يصنعه الشباب لوطنهم.

https://fb.watch/o8_MZgfZrV/?mibextid=Nif5oz

للكيانات الشبابية دور هام في التوعية

جدير بالذكر أنه قد استقبل المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ومستشارها القانوني، وفد الكيانات الشبابية، في لقائين متتاليين، أكد خلالهم أن للشباب دورا كبيرا في الاستحقاق الدستوري القادم، خاصة أن الشباب المصري الواعي المُحب لبلده كتلة تصويتية كبيرة لها أثرها.

وأشار إلى أن دور الكيانات الشبابية هام وحيوي في توعية المواطنين، خاصة فئة الشباب في المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية القادمة، وكذلك توعية المواطنين بما حدث على أرض الواقع من إنجازات على مدار التسع سنوات الماضية.

فتح باب الانضمام للحملة لكل الشباب

هذا وكانت قد أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي  عبدالفتاح السيسي فتح باب الانضمام ضمن صفوف الحملة، لكافة الكيانات الشبابية، وذلك استجابة لدعوة الكيانات الشبابية في لقائهم الأول مع الحملة الرسمية للمرشح.

هذا وكانت قد أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي  عبدالفتاح السيسي فتح باب الانضمام ضمن صفوف الحملة، لكافة الكيانات الشبابية، وذلك استجابة لدعوة الكيانات الشبابية في لقائهم الأول مع الحملة الرسمية للمرشح.
 

مصر حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي السيسي الكيانات الشبابية المستشار محمود فوزي

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