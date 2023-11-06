الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حمو بيكا يرزق بطفلته الأولى "تاج": "ربنا يرزقنى برزقها"

حمو بيكا
حمو بيكا

رُزق مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا بطفلته الأولى التي أطلق عليها اسم “تاج”، معربا عن سعادته الشديدة بها، متمنيا لها حياة مديدة.

وشارك “حمو” صورة مع مولودته الجديدة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق قائلًا: “ألف حمد وشكر ليك يا رب ربنا رزقني بـ تاج محمد محمود مصطفي، ربنا يباركلي فيها يا رب ويجعلها سند ليا يا رب، ويرزقني برزقها وأشوفها أحسن الناس يارب”.

 

كانت نقابة المهن الموسيقية أعلنت في سبتمبر الماضي رفع الإيقاف عن حمو بيكا، خلال بيان إعلامي قالت فيه «بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية التي تفيد بانتهاء مدة الإيقاف للحاصل على التصريح بالعمل محمد محمود مصطفى - الشهير بـ حمو بيكا- شعبة أداء صوتي، تقرر رفع الإيقاف عن المذكور، ويحق له العمل تحت مظلة القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته، ويتم إخطار الجهات المعنية بذلك القرار».

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