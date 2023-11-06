الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حجازى: إسرائيل أجبرت أكثر من مليون شخص على النزوح داخل غزة

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

انتقد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا أنه يشكل جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي والإنساني.

وقال حجازي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المُذاع على قناة "المحور"، إن إسرائيل تستهدف المستشفيات والمساجد والكنائس والإعلام والأطباء في محاولة؛ للقضاء على مراكز التجمع الشعبي في غزة.

وأوضح حجازي، أن إسرائيل أجبرت أكثر من مليون شخص على النزوح داخل غزة، مشيرًا إلى أن هذه جريمة حرب موثقة، كما أن إسرائيل تسعى إلى خلخلة الترابط السكاني والجغرافي بين الفلسطينيين عن طريق ضرب المستشفيات والبنية التحتية.

السفير محمد حجازي العدوان الإسرائيلى قطاع غزة جرائم حرب 90 دقيقة إسرائيل النزوح ضرب المستشفيات

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