خالد عكاشة: ما تقوم به إسرائيل فى قطاع غزة لحفظ ماء الوجه

قال العميد خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدور الأمريكي حيال الأزمة في قطاع غزة يدور حول تسكين خطوط حمراء أمريكية تلعبها لجانب إسرائيل.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن 30 يومًا من عمر الأزمة لم نلحظ خلالها تغيرًا في الرؤية حول الأزمة في قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تمارس قتلًا وتدميرًا ولكنها لا تحقق هدفًا استراتيجيًا، فما تقوم به هو لحفظ ماء الوجه بدليل عدم تقدمها خطوات للأمام بعد.

تعليقه على زيارة بلينكن لأبومازن

وأكد أن ما لفت انتباهه كافة التقارير من لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، كان عنوانها الأبرز عن مستقبل قطاع غزة يشير لتشويش الرؤية لدى الولايات المتحدة وهو قفز عن الواقع وهروب منه، فهناك حالة تدمير لقطاع غزة ومدير الخارجية يتحدث عن المستقبل.