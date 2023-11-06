الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مندوب فلسطين: دول أوروبية غيرت مواقفها في دعم إسرائيل

عبدالرحيم الفرا
عبدالرحيم الفرا

قال مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبدالرحيم الفرا، إن هناك تغير في مواقف الدول من العدوان الإسرائيلي على غزة، فبعدما ذهب الرؤساء يتباكون لدى إسرائيل، مواقف دول مهمة في العالم بدأت تتغير، موقف فرنسا، وموقف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

 

ولفت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية كانت رفعت العلم الإسرائيلي على المفوضية لمدة يومين، وسافرت إسرائيل مرتين، قدمت كل التضامن والتعاطف، لكنها بدأت تتراجع، تتحدث أنها لا تتحمل الصور القادمة من غزة، وأنه لا فرق بين طفل فلسطيني وطفل إسرائيلي.

وأشار إلى انها طالبت إسرائيل بمحاولة حماية المدنيين وأنهم لا يقبلوا العقاب الجماعي، تتحدث عن ممرات إنسانية، ولم لا يتم فتح ممر بحري عبر قبرص؟

وأضاف أن المانيا أيضًا بدأت تخفف لهجتها ومواقفها، ولا يستخدمون مصطلح لإسرائيل حق الدفاع عن النفس، والذي منح إسرائيل ضوء أخضر للعدوان على غزة.

الاتحاد الأوروبي العدوان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القاهرة الإخبارية

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