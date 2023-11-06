الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مندوب فلسطين: على الأمم المتحدة أن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

عبدالرحيم الفرا
عبدالرحيم الفرا

قال مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبدالرحيم الفرا، إن هناك 18 وكالة أممية وقعت على بيان تطالب فيه بوقف الحرب على غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب على الأمم المتحدة أن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وليس هدنة إنسانية فقط.

 

ولفت إلى أن هناك تغير في مواقف الدول من العدوان الإسرائيلي على غزة، فبعدما ذهب الرؤساء يتباكون لدى إسرائيل، مواقف دول مهمة في العالم بدأت تتغير، موقف فرنسا، وموقف ألمانيا وموقف رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.

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