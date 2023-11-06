جوتيريش: صور المعاناة فى قطاع غزة تفطر القلوب والنساء والأطفال فزعين دائمًا

أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن صور المعاناة في قطاع غزة تفطر القلوب وأنه تأثر من القصص الإنسانية التي سمعها، مشيرًا إلى أنه يجب أن نعود لروح البشرية والإنسانية.

وفاة 39 شخصًا من العاملين بمنظمة الأونروا

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي والذي عرض عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الأطفال والنساء في غزة دائمًا فزعين بسبب القصف والغارات، لافتًا إلى أن 39 من زملائه في منظمة الأونروا قتلوا مع أسرهم بسبب القصف الإسرائيلي.

وتابع أن من ضمن هؤلاء الذين قتلوا مدرسين وأطباء وغيرهم، ومنهم فتاة شابة تدعى "ماي"، وكان لديها حلم أن تصبح مطورة للبرمجيات.

وأكد في كلمته أنه يجب حل الدولتين ليحل الأمن والاستقرار في المنطقة.