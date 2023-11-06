حبس تاجر بتهمة قتل بائع متجول فى دار السلام

أمرت جهات التحقيق بدار السلام بحبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل بائع متجول، بسبب افتراشه الأرض لبيع الملابس أمام محله.

وتبين من تحقيقات النيابة ملابسات بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال (بائع متجول - مقيم بدائرة القسم) توفى متأثرًا بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(مالك محل لبيع السجاد بدائرة القسم) بسبب قيام المجنى عليه ببيع ملابس أمام المحل ملك الأخير، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة " ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.