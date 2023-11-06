الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: القيادة المصرية على دراية كاملة بمخططات الاحتلال (فيديو)

مواطن
مواطن

أعلن الشعب المصري دعمه وموافقته على القرارات التي يتخذها ويعمل عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل القضية الفلسطينية والتخفيف من حدة الأذى والبطش الذي يعاني منه  الشعب الفلسطيني.

وأعلن المواطنون دعمهم للرئيس ومساندته من أجل وضع حلول تحمي الشعب الفلسطيني وتكفل له جميع حقوقه، وتربط لجام الاحتلال الذي بات يرتكب جرائم يرفضها المجتمع الدولي.

مواطن مصرى: مصر لن تقبل بالمخططات الصهيونية لتهجير أهالى غزة

مواطن يمنى: حكمة الرئيس السيسى أفسدت مخطط تصفية قضية فلسطين (فيديو)

وقال"عمر" أحد المواطنين إنه يدعم ويؤيد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول القضية الفلسطينية، وذلك لأن قرارات الرئيس كانت عبارة عن رسائل صارمة للغرب خصوصًا لجيش الاحتلال الذي يريد تهجير الأهالي من غزة إلى الأراضي المصرية للاستيلاء على الأرض بأكملها.

وأضاف  أن القيادة المصرية تقوم بعملها على أجمل وجه، حيث أن القيادات المصرية تريد أن تحمي أمنها القومي لذلك رفض الرئيس فكرة التهجير وكل الشعب المصري وافقه الرأي، وذكر أن الشعب المصري يعتبر القضية الفلسطينية قضيته منذ حرب 48.     

https://www.youtube.com/shorts/yfUMFRdau20

 

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية    

وحرص الرئيس السيسي على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هي عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث، وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية 

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، والوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، واستمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

الشعب المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني الاحتلال

الأكثر قراءة

مدرب الزمالك المحتمل.. 4 مرشحين على رأسهم ثنائى درّبا الأبيض من قبل

الصليب الأحمر يرافق قافلة سيارات إسعاف من غزة إلى معبر رفح

أحمد فتوح فى الأهلى.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاش بالرقم القومي

لينك موقع النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا

والدتى تميز بينى وبين إخوتى فى الميراث.. أبواليزيد سلامة يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

خالد البلشى يكتب: دعوة لرسالة عالمية من معبر رفح

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

د.محمد كمال

مستقبل غزة

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد الراعي

‏تمرد اللاعبين.. غياب الهدافين.. وأكذوبة المدربين الأجانب

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: استهدفنا قياديًا بحماس ومن بين المسئولين عن هجمات 7 أكتوبر

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية