الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفق معايير الجودة

رئيس جامعة دمياط يلتقى أعضاء هيئة التدريس لبحث اعتماد برامج كلية الآداب

جامعة دمياط
جامعة دمياط

التقى اليوم الاثنين الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط، مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الآداب، وذلك لبحث خطة الكلية نحو اعتماد برامجها وفق معايير الجودة، واستعراض عدد من الموضوعات والقضايا التي تخص الكلية في الفترة الحالية والمستقبلية.

وذلك بحضور الدكتور عطية القللى عميد الكلية والدكتور محمد عمران مدير إدارة الجودة بالجامعة، والدكتور حامد الفار وحدة ضمان الجودة بالكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وعقد  بمدرج 104 بمقر الجامعة.

وأثناء كلمة رئيس الجامعة؛ رحب  الحضور من الوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأكد حرص إدارة الجامعة على مواكبة معايير الجودة والتميز، وتطبيق ثقافة الجودة بالجامعة؛ بما يتوافق مع رؤية مصر 2030م؛ في تطبيق معايير جودة التعليم العالي، مشيرًا إلي أن الجامعة تضع علي رأس أولوياتها؛ تسخير كافة سبل الدعم المالي، واللوجستي؛ للاعتماد المؤسسي لكلياتها، وبرامجها الأكاديمية، موضحًا: أن الجامعة تتبنى المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، والتي تحقق النهوض بالبحث العلمي، وتحسين جودة مخرجاتها، وزيادة قدراتها التنافسية؛ محليًا، وإقليميًا، ودوليًا.

وشدد الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة، على ضرورة عقد اجتماعات متتالية مع أقسام الكلية للمطالبة بضرورة تطبيق نظم ضمان الجودة ومعايير الاعتماد لرفع كفاءة القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية بالكلية.

كما أكد رئيس الجامعة، أهمية دور الجهاز الإداري بالجامعة في تحقيق خطة الجامعة، وفي عملية الإصلاح والتطوير، مطالبا بمواصلة العمل من أجل الوصول لجهاز إداري كفؤ.

وفي ختام زيارته استمع إلى بعض المقترحات المقدمة من قبل أساتذة كلية الأداب لتحسين العمل بها، حيث تابع الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط كافة المقترحات المطروحة؛ للعمل على تلبيتها الفترة القادمة في الجامعة.

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