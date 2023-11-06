السفير محمد العرابى: ما يحدث بجوار حدود مصر هو محاولة لتضييق الخناق علينا

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر الآن أمام مشكلة كبيرة في المنطقة بأكملها تتفق مع الظاهرة الأساسية في الإقليم الذي نعيش فيه، وهو إطالة أمد الأزمات، بمعنى أننا كل ما نطفئ حريقة في مكان ما تظهر حريقة جديدة في مكان آخر، وتستمر الحرائق لمدة طويلة.



وأضاف العرابي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تحاول طوال الوقت الوصول إلى حلول سلمية تجاه النزاعات الدائرة في دول المنطقة، لكن ما يحدث بجوار حدود مصر يعتبر محاولة لتضييق الخناق علينا، حيث تعتبر مصر أكبر دولة رسوخًا واستقرارًا في المنطقة.